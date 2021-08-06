Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Beşiktaş , özellikle Devler Ligi için güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyordu. Siyah- Beyazlılar, özellikle on numara ve forvet için yoğun çaba sarfediyordu. Bonservisi elinde bulunan Alex Te ixeira ile yapılan görüşmeler olumlu sonuçlandı. Brezilyalı yıldızın menaceri, "Pazartesi günü yeni bir yolculuğa çıkıyoruz" açıklamasını yaptı. Bu doğrultuda 31 yaşındaki oyuncunun, Siyah-Beyazlı ekibe gelmesinde artık hiçbir sorun kalmadı. Orta saha konusunda mutlu sona ulaşan Kara Kartal, şimdi de rotayı forvete çevirdi.

Eğer Costa olmazsa...

Beşiktaş Yö netimi, mutlaka yıldız bir golcüyü kadrosuna katmak istiyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki isim ise yine Diego Costa olacak. Daha önce temasa geçilen ancak bir türlü anlaşma sağlanamayan İspanyol süperstar için şartlar son bir kez daha zorlanacak. Eğer Diego Costa transferi olmazsa alternatif isimler de hazır. Real Sociedad'ın satmaya hazır olduğu Willian Jose ve Sevilla'dan yüksek ihtimalle ayrılacak olan Luuk de Jong için temaslar hızlanacak.