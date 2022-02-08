Süper Lig 'de gösterdiği performansın yanı sıra transferleriyle de gündeme gelen Adana Demirspor, Beşiktaş 'tan Gökhan Töre'ye talip oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek 30 yaşındaki oyuncu teklifi kabul etmesi halinde, Akdeniz ekibine transfer olacak.

Beşiktaş'ta 2. dönemini geçiren ancak sakatlıklardan dolayı yeterli forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcu bu sezon Siyah Beyazlı formayla toplamda 16 maça çıktı ve 327 dakika sahada kaldı. Gökhan Töre bu maçlarda herhangi bir istatistik çıkartamadı.

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