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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin açıklama

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynanan müsabakada sakatlanan yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 14:20 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Beşiktaş'tan Ghezzal'ın sakatlığına ilişkin açıklama

Süper Lig’in 25. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş’ta takımının ilk golünü kaydeden Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya devam edememişti. Beşiktaş'tan Ghezzal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi. 

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İşte Beşiktaş'ın Ghezzal'ın sağlık durumu hakkında yaptığı bilgilendirme:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 25. haftasında Gençlerbirliği ile oynadığı maçın ardından sol uyluk ön bölgesinde ağrı hisseden futbolcumuz Rachid Ghezzal’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, sol kalça ön adalesinde (iliopsoas) gerilme ve kanama (evre 2 strain) tespit edilmiştir.

Rachid Ghezzal’ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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