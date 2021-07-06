Fenerbahçe Kulübü, dün akşam transfer görüşmeleri gündeme gelen Beşiktaşlı basketbolcu Şehmus Hazer hakkında açıklama yapmıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş ile resmi görüşmelerin yapıldığını ve Beşiktaş'tan habersiz bir buluşma olmadığını duyurmuştu. Beşiktaş, kontratlı oyuncusu Şehmus Hazer ile görüşen Fenerbahçe'ye resmi sitesinden cevap verdi.

05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yapmış olduğu açıklamaya cevap hakkımız doğmuştur.

Bilinmelidir ki Şehmus Hazer, Beşiktaş Icrypex takımımızın kontratlı sporcusudur. Sporcumuz veya menajeri, Beşiktaş Jimnastik Kulübü yönetiminin izni olmadan gelebilecek transfer teklifleri doğrultusunda görüşme yapamaz.

Fenerbahçe Spor Kulübü, sporcunun transferi için resmi olarak kulübümüze başvurmuş ve önerdikleri rakam reddedilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Basketboldan sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol ile transfer görüşmelerinin devam ettiği şeklinde kamuoyunda bir algı yaratılmaya çalışılmıştır. Müsaade alınarak yapılan bir görüşmeymiş gibi yaratılmaya çalışılan bu algı gerçek dışıdır.

Sporcumuza, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün teklif ettiği rakamdan daha üst rakamlarla başka kulüplerden de teklifler gelmiş olup, sporcumuzun transferi için istediğimiz ücret Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine bildirilmiştir.

Kulübümüz hiçbir kulüp ile resmi olarak anlaşmaya varmadığı için Şehmus Hazer’in de herhangi bir kulüple transfer görüşmesi gerçekleştirmesi mümkün değildir. Etik olarak spor ahlakına aykırı olup Basketbol Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Umut Şenol’un bilgisi dahilinde olmadan gerçekleşen bu buluşmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Beşiktaş Basketbol Şube Koordinatörü Ahmet Kandemir de Şehmus Hazer'in menajerine cevap verdi:

05.07.2021 tarihinde sporcumuz Şehmus Hazer ve menajerinin Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri ile yapmış olduğu görüşme fotoğraflarının sosyal medyada yayınlanmasının ardından sporcumuz Şehmus Hazer’in menajerinin yapmış olduğu açıklamalar üzerine Basketbol Şube Koordinatörümüz Ahmet Kandemir’e cevap hakkı doğmuştur.

Basketbol Şube Koordinatörümüz Ahmet Kandemir;

Öncelikle, Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisinin kontratı devam eden bir sporcu ile kulübünün izni olmadan transfer görüşmesi yapıyor olması etik olarak doğru değildir. Sporcumuz Şehmus Hazer, kulübümüzle 3 yıllık sözleşme imzalarken takımımızdan ayrılmak için gereken şartlar bu sözleşmede belirtilmiştir. Sporcumuzun Beşiktaş Jimnastik Kulubü’nün onayı olmadan başka bir kulüp ile sözleşme imzalayamayacağı, kontratta açıkca belirtilmiştir.

Geldiğimiz noktada bu sürecin en fazla Şehmus Hazer’e zarar vereceği açıkça görülmekle beraber, sporcumuzun menajerinin gelişim gösteren oyuncuları insan değil de alınıp satılacak bir meta ve para kazanma aracı olarak görmeleri asla kabul edilemez. Bu anlayıştaki menajerlerin sorgulanması tüm sporseverlerin en doğal hakkıdır.

Biz hiçbir oyuncumuzu alıp satmak için yola çıkmadık. Bu sebeple tüm oyuncularımız bizim için değerlidir. Söz konusu menajerin bahsetmiş olduğu rakamlar tamamen hayal ürünüdür ve kamuoyunu yanıltmak üzerinedir. Şahsımın Beşiktaş Jimnastik Kulübü’ndeki görev tanımım net ve bellidir. Gelen transfer teklif ücretlerini reddetmek ve farklı bedeller istemek benim yetkim dahilinde değildir. Bu tür konularda Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde şahıslar karar veremez, gelen resmi tekliflerin değerlendirilmesi aşamasına yönetim kurulumuz karar verir.

Geçen sene gerçekleşen basketbol şube yapılandırması konusuna gelince; bahse konu menajer, Bandırma Teksüt oyuncularının transferi konusunda birçok kulübe teklifte bulunmuştur. Hiçbir kulüp gençlerle ve az yabancı ile oynama riskini almak istememiştir. Öncelikle bu menajerin, cesaretimizden dolayı bizi tebrik etmesi gerekmektedir. Bandırma Teksüt organizasyonundan aynı menajer tarafından başka kulüplere verilen oyuncuların da geldikleri seviye ortadadır.

Sonuçta bu gencecik çocuklara güvenip yeterli süreleri veren, yetiştikleri kulübün aksine bir şekilde fırsat veren Beşiktaş Jimnastik Kulübü bir teşekkürü hak etmiştir. Bilinmelidir ki Beşiktaş Jimnastik Kulübü, kendi takımlarını kendisi kurar, oyuncularını kendisi seçer, hangi oyuncunun hangi mevkide nasıl ve ne kadar süre ile oynatılacağına kendisi karar verir. Başka kulüplerde de bu tür uygulamalar olabilir, ancak bunun yeri Beşiktaş değildir.

Son olarak sadece bir Beşiktaş Jimnastik Kulübü çalışanı değil, aynı zamanda da tutkuyla bağlı olduğum bir Beşiktaş taraftarı olarak sözlerimi Baba Hakkı’nın bir sözü ile bitirmek istiyorum;

"Şenol, Birol gider, Yusuf, Sanlı gelir. Burası Beşiktaş..."