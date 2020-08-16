Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı hedefleyen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine gelen son isimler Ivan Martic ve Fernando Boldrin oldu.

Rumen basınından Digi Sport'un haberine göre Beşiktaş, daha önce Romanya'da forma giymiş iki ismi kadrosuna katmak istiyor. Bunlardan biri son olarak CS U Craiova forması giyen Ivan Martic iken diğerinin de Çaykur Rizespor'dan Fernando Boldrin olduğu ifade ediliyor.

Gökhan Gönül'ün yerine düşünülen isimlerden sağ ben Ivan Martic, kontratının sona ermesiyle birlikte Craiova'dan ayrıldı ve şu anda serbest oyuncu konumunda. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın ilgisine ilişkin Rumen basınından Gazeta Sporturilor'a konuşan Martic, "Beşiktaş'ın ilgisinden dolayı çok memnunum. Sonuçta prestijli bir kulüpten bahsediyoruz. Transferin gerçekleşmesi harika olur" ifadelerini kullanmıştı.

Daha önce Romanya'da Astra Giurgiu ve FCSB formaları giydikten sonra Türkiye'ye transfer olan ve Kayserispor ile Çaykur Rizespor formaları giyen Fernando Boldrin de Siyah-Beyazlılar'ın gündemindeki bir diğer isim. Rizespor forması altındaki başarılı performansıyla öne çıkan Brezilyalı oyuncunun, takımıyla 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.