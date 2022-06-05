Stoper transferinde Saiss’i bitirmeye çok yakın olan Beşiktaş Yönetimi, bu oyuncuyla birlikte Wout Weghorst ile anlaşarak, hem stoperi hem de santrforu kampa yetiştirmeye çalışacak.

Saiss’i birkaç gün içerisinde İstanbul’a getirtecek olan siyah-beyazlı kulüp, Weghorst’u da en kısa sürede bitirmek için imkanlarını seferber etti. Burnley forması giyen ve başta İngiltere Ligi olmak üzere birçok kulübün radarında olan Hollandalı golcüyü almak isteyen Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta bu futbolcuyu kiralamaya çalışacak.

Burnley’in tamamen satarak bonservis bedeli kazanmak istemesi nedeniyle bu transferde hızlı hareket edemeyen yönetim, çeşitli ödeme planlarıyla tarafları ikna etmeye çalışacak. Yabancı bir santrforun yanında, yerli bir golcü alarak kampa gitmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi, Weghorst ile birlikte Cenk Tosun’u da transfer ederek, üzerinden ağır bir yükü kaldırmayı planlıyor.

Öte yandan Güven Yalçın ile bir kez daha masaya oturacak olan yönetimin yeni bir sözleşme teklif etmesi bekleniyor.

DJURIC FLÖRTÜ

İtalyan Serie A takımlarından Salernitana ile sözleşme sona eren Djuric için Beşiktaş’ın devreye girdiği belirtildi. Boşnak oyuncuya Premier Lig’e yükselen Nottingham Forest’ın da talip olduğu vurgulandı.

Teknik direktör Valerien İsmael’in listesinde bulunmasına karşın, alternatif olarak değerlendirilen Boşnak oyuncunun, İngiliz ekibiyle yaptığı görüşmede rakamı yükselttiği, Beşiktaş’ın ise yüksek bedel ödemeyeceği ifade edildi.

GEDSON KAMPA HAZIR GELECEK

Beşiktaş’ın daha geçen sezon anlaşmaya vardığı Gedson Fernandes, yeni sezona şimdiden hazırlanıyor. Antrenör eşliğinde bireysel çalışmalarına devam eden Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı takımın Avusturya kampına hazır bir şekilde yer alacak.

Kariyerinde yeni bir dönemi başlatmak için yaz döneminde sıkı bir antrenman programını uygulamaya çalışan Gedson Fernandes’in, özellikle güç ve denge konusunda ekstra çalışmalar yaptığı bildirildi. Bu yaz çok kısa bir tatil yapmayı planlayan genç futbolcu, hayatındaki hemen hemen tüm planlarını Beşiktaş’a göre yapıyor. (Skorer)