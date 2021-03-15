Süper Lig'de attığı 62 golle dikkat çeken Beşiktaş'ta tam tamına 20 futbolcu rakip ağları sarsma başarısı gösterdi. Siyah-beyazlılar da Aboubakar ligde 15 gole ulaşırken, Larin de 14 gol kaydederek başı çeken oyuncular oldu.

Galatasaray'ın hafta içerisinde sözleşmesini feshettiği Younes Belhanda, İstanbul'dan ayrılmayarak kulüp aramaya başladı.

İstanbul takımlarına haberler gönderen Belhanda cephesinin, Beşiktaş'ın da kapısını çaldığı belirtildi. Ancak siyah-beyazlıların görüşme isteğine ret yanıtı vererek, Belhanda'yla ilgili bir yönetimin bir tasarrufu olmadığı kaydedildi. (Sabah)