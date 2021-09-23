Beşiktaş , Süper Lig 'in 6. haftasında Adana Demirspor ile 3-3 berabere sona eren karşılaşmada sakatlanan yıldızları Michy Batshuayi ve Cyle Larin'in sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. İki isim de Altay maçında forma giyemeyecekler.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol Takımımızın Süper Lig’in 6. haftasında Adana Demirspor ile oynadığı karşılaşmada, aldığı darbe sonrası sol dizinde ağrı hisseden futbolcumuz Michy Batshuayi’nin Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiş, oyuncumuzun iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Aynı müsabakada sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Cyle Larin’in yapılan değerlendirmesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"



