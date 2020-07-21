Beşiktaş'ta Victor Ruiz'in de takımdan ayrılışı sonrası savunmanın merkezi adına transfer arayışları başladı. Bu doğrultuda Siyah-Beyazlılar'ın Guadeloupe doğumlu stoper Andreaw Gravillon için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

FC Inter News'in haberine göre Beşiktaş, aracıları devreye sokarak Inter'in 22 yaşındaki oyuncusu için bir transfer teklifinde bulundu. Genç oyuncu için ön görüşme gerçekleştiren Beşiktaş, ilk etapta olumsuz bir yanıt aldı. Çünkü oyuncunun İtalya Serie A veya Fransa Ligue 1'de oynamak istediği aktarıldı. Fakat Gravillon'un bu şansı bulup bulamayacağı henüz netleşmediğinden Beşiktaş'ın takibi sürüyor.

Gravillon, sezon başında Inter'den Sassuolo'ya kiralanmıştı fakat orada oynama şansı bulamayınca Ascoli'nin yolunu tuttu. İtalya Serie B'de Ascoli formasıyla 26 maçta forma giymeyi başardı.

Inter altyapısından çıkan Gravillon, büyük bir potansiyel olarak lanse edilmesine rağmen henüz kendisi için devreye giren bir Serie A veya Ligue 1 ekibinden bahsedilmemekte. Inter'in kiralama ihtimali dışında oyuncuyu satmak adına 8 milyon Euro'luk bir bonservis talep ettiği aktarılıyor.