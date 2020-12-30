MENÜ

Son dakika | Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs test sonucunun beklendiğini, yapılan diğer kontrollerde ise endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

30 Aralık 2020, Çarşamba 13:20 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin korona virüs test sonucunun beklendiğini, yapılan diğer kontrollerde ise endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmadığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Başkan Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce Covid-19 teşhisiyle tedavi gören ve sağlığına kavuşan Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye bu sabah rutin kontroller gereği hastanede Covid-19 PCR testi yapılmıştır.

Uygulanan Covid-19 PCR testinin sonucu beklenmekle birlikte, Başkanımızın sağlık durumuna ilişkin yapılan diğer kontrollerde endişe verici herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadelerine yer verildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...