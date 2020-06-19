Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündem yeniden Vincent Aboubakar. Fakat son gelişmelere göre Beşiktaş'ın bu kez Aboubakar için teklifini Porto'ya iletti. A Bola'nın haberine göre Porto ile olan kontratı 2021'de bitecek Aboubakar, bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sergio Concecaio'nun takımında istediği şanslar bulamayan Aboubakar, düzenli forma giymek istediği bir takıma transfer olma amacında.

Bu doğrultuda Türkiye'den Beşiktaş ve Fransa'dan Rennes ile St. Etienne'in şimdiden oyuncu için tekliflerini sundukları belirtiliyor. Aboubakar'ın Porto taraftarına karşı olan sevgisine rağmen düzenli ilk 11 oynamak adına takımdan ayrılmaya karar verdiği aktarılmakta.

Beşiktaş taraftarının da unutamadığı ismiler arasında yer alan 28 yaşındaki golcü, 2016-17 sezonunda kiralık olarak giydiği siyah-beyazlı forma ile 27 maçta 12 gol atmayı başarmıştı.