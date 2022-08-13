Beşiktaş ’ın Brezilyalı stoperi Welinton’un Suudi Arabistan’a transferi gerçekleşmedi. 33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak’ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti.

NTV Spor'un haberine göre; Takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton’a izin çıkmadı. Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi. Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

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Koray Günter’in yıllık maaş talebini yüksek bulan Beşiktaş yönetimi bir şoku da Verona’nın 2-2.5 milyon Euro arası bonservis isteğiyle yaşamış ve transfer rafa kalkmıştı. Kartal, yabancı oyuncu seçeneklerine yöneldi. Anca Beşiktaş alternatifler içerisinde uygun bir isimle henüz anlaşamayınca Welinton'un gidişine izin vermedi ve savunmaya takviye şimdilik rafa kalkmış oldu.

Alanyaspor maçı hazırlıkları tamam

Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligin 2’nci haftasında Corendon Alanyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesislerinde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Aktivasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, 5e 2 çalışmasının ardından oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç için bugün saat 18.00de Sabiha Gökçen Havalimanından özel bir uçakla Alanya'ya giderek kampa girecek.







