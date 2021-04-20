Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Welinton cezalı duruma düştü. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça kart sınırında çıkan Brezilyalı stoper, 49. dakikada Uğur Çiftçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu, 37. haftada oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Welinton'un yanı sıra Necip, Rosier, Atiba, Dorukhan ve Larin de sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Beşiktaş formasıyla bu sezon 35 resmi maça çıkan 32 yaşındaki stoper, 1 gol atma başarısı gösterdi.



