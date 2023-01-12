Son dakika haberi! Beşiktaş 'ta yeni Weghorst gelişmesi yaşanıyor. Manchester United'a transferi gündeme dolan yıldız futbolcu Konyaspor maçı kadrosunda olmayacağı belirtiliyor.

EŞYALARINI TOPLADI

Eşyalarını toplayan Wout Weghorst, İstanbul'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Golcü futbolcunun İngiltere'ye giderek Manchester United'la sözleşme imzalayacağı belirtiliyor.









BEŞİKTAŞ ANLAŞTI İDDİASI

İddialara göre; Beşiktaş ve Weghorst her konuda anlaştı. Hollandalı oyuncu fesh işlemleri için tesislerde. İmzalar atıldıktan sonra ilk uçakla İngiltere'ye giderek Manchester United'a imza atacak.

BEŞİKTAŞ 3 MİLYON EURO ALACAK

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Weghorst için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer karşılığında 3 milyon Euro alacak olan Beşiktaş, Weghorst'un yerine bir forvet bulduğunda transfer gerçekleşecek.

ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞTÜ

Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre; Weghorst sabah idmanı öncesinde Şenol Güneş'le özel bir görüşme gerçekleştirdi. Weghorst'un Güneş'e İngiltere'ye transfer olma kararını bizzat bildirdiği belirtiliyor. Bugün takımla çalışmayan Hollandalı golcünün ayrılması bekleniyor.