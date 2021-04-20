Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar depremi yaşandı. 4 maç sonra ilk 11'e dönen ancak sakatlığının nüks etmesi sonrası ikinci yarının başında oyundan çıkmak zorunda kalan Kamerunlu golcü, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Sakatlığı ile ilgili bilgi veren yıldız forvet, "MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak." dedi.

BEŞİKTAŞ'IN KALAN MAÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçtiklerini vurgulayan Aboubakar, "Sakatlarımız var. Bugün Larin'i de gördüm, o da sakatlandı. Yüksek karakterli oyunculardan kurulu bir takımız, bu zorluklara yenilmeyeceğiz." diye konuştu.



