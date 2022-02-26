Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Beşiktaş 'ta karşılaşma öncesi Domagoj Vida sakatlandı. Isınma esnasında ağrısı olan ve boyun spazmı geçirdiği açıklanan Hırvat stoperin yerine Francisco Montero ilk 11'e dahil edildi.

Beşiktaş, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi

Batshuayi ve Rosier geri döndü

Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, karşılaşmaya 11'de başladı. Belçikalı forvet, cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier de formasına kavuşan bir başka isim. Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı.

4 eksik

Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise Sivas karşılaşmasında forma giyemedi.







