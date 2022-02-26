Son dakika! Beşiktaş'ta Vida sakatlandı, ilk 11'de Montero başladı
Beşiktaş son dakika haberi... Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Sivasspor maçı öncesinde ısınma esnasında sakatlandı. Boyun spazmı geçiren Vida'nın yerine Montero ilk 11'e dahil edildi.
Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor deplasmanına çıkan Beşiktaş 'ta karşılaşma öncesi Domagoj Vida sakatlandı. Isınma esnasında ağrısı olan ve boyun spazmı geçirdiği açıklanan Hırvat stoperin yerine Francisco Montero ilk 11'e dahil edildi.
Beşiktaş, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı: Ersin, Rosier, Welinton, Montero, Umut , Necip, Atiba, Ghezzal, Alex, Kenan Karaman, Batshuayi
Batshuayi ve Rosier geri döndü
Siyah-Beyazlı takımda sarı kart cezası biten Michy Batshuayi, karşılaşmaya 11'de başladı. Belçikalı forvet, cezası nedeniyle geçen haftaki Altay maçında forma giyememişti. Sakatlığı nedeniyle Beşiktaş’ın son 3 resmi maçında forma giyemeyen Valentin Rosier de formasına kavuşan bir başka isim. Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe ile oynanan maçta forma giyemeyen Rosier, ligdeki Altay ve Adana Demirspor karşılaşmalarında da görev alamamıştı.
4 eksik
Sakatlıkları henüz geçmeyen Oğuzhan Özyakup, Rıdvan Yılmaz, Cyle Larin ve Miralem Pjanic ise Sivas karşılaşmasında forma giyemedi.