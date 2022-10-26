Beşiktaş 'ta Valerien Ismael dönemi resmen sona erdi. Siyah-Beyazlılar, Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile ayrılığı kamuoyuna duyurdu.

Beşiktaş'ın Ismael ile yolların ayrıldığına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörü Sayın Valerien Alexandre Ismael'in sözleşmesi karşılıklı anlaşmaya varılarak sona erdirilmiştir"

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Resmi siteden teşekkür mesajı

Ayrılığı KAP'a bildiren Beşiktaş, resmi sitesi üzerinden de Fransız hocaya teşekkürlerini ileten bir mesaj paylaştı. Beşiktaş'ın yayınladığı o mesajda ise şu ifadelere yer aldı:

"2021-22 sezonunun ikinci yarısından bu yana Futbol A Takımımızın teknik direktörlüğünü yapmakta olan Valérien Ismaël’le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Valérien Ismaël’e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz"

Fransız teknik adam da Beşiktaş'ın mesajına 'teşekkür' ederek karşılık verirken sezonun geri kalanı adına şans diledi.

25 Mart'ta gelmişti

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için 25 Mart 2022'de Önder Karaveli'nin yerine Valerien Ismael'i göreve getirmişti. Fransız hocayla 2023-24 sezonu opsiyonu içeren 2022-23 sezonu sonuna kadar bir sözleşme imzalanmıştı.

18 maça çıkabildi

Valerien Ismael, Beşiktaş'ın başında toplam 18 resmi maçta görev yaptı. Geçtiğimiz sezon; 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Ismael yönetimindeki Beşiktaş, bu sezonu ise 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet almıştı. Toplamda Valerien Ismael'in Beşiktaş kariyeri; 18 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik, 3 mağlubiyet ile sonuçlandı.

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Valerien Ismael, bugün yapılan antrenmanda oyuncularla ve tesis çalışanlarıyla vedalaşarak Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrılmıştı.

Valerien Ismael'in Beşiktaş teknik direktörü olarak ilk anları