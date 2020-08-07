Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da devam ediyor. Siyah beyazlılarda Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Ömer Ali Şahiner, Kerim Alıcı, Gökhan İnler isimleri ön plana çıkarken kaleci transferinde Günay Güvenç ismi konuşulmaya başlandı.

Gaziantep FK kalesinde başarılı bir performans gösteren futbolcu için takas formülünün gündeme gelebileceği konuşuluyor.

Beşiktaş'ın hedefindeki bir diğer isim ise Mandzukic.

Bonservisi elinde olan yıldız golcü için nabız yoklanırken, futbolcunun maliyetinin uygun bir bedele inmesi halinde siyah beyazlıların renklerine bağlayabileceği gelen haberler arasında.