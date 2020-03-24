Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapıldı. Şu anda siyah-beyazlı takımda belirti gösteren futbolcu veya teknik kadrodan bir isim yok.

Beşiktaşlı yöneticiden ilk açıklama

Bu gelişmeler yaşanırken Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, TRT Spor'a bağlandı ve son bilgileri aktardı.

Kocadağ, Galatasaray derbisinde neler yaşandığına dair soruya, "Derbide Abdurrahim Albayrak ile temasımız olmadı. Zaten o süreçte, uyarılar vardı, biz de o kurallara uyduk ve kimseyle temas kurmadık." yanıtını verdi.

Kocadağ sözlerine şu sekilde devam etti:

"Biz krizin en başından beri tesisler ve oyunlar hakkında neler yapılması gerektiği üzerinde çalışmıştık. Oyuncularımıza durumu bildirdik. Üzücü ve yorucu bir süreç. Teknik heyette ve futbolcularda üzücü bir durum yok. Şu anda yapılan testler sürüyor. Oyuncular sağlık kurulu tarafından sürekli olarak aranıyor. Fatih Terim olayından sonra hocamız Sergen Yalçın’dan da bilgi alınıyor. Süreci takip ediyoruz. Yakında bir açıklama yaparız."

"Süreç uzarsa, liglerin oynanması pek mümkün olmayabilir. Umudumuz ve temennimiz liglerin oynanması. Bu süreçte kulüpler zarar görecek ama genel karar UEFA, FIFA ve TFF görüşmeleri sonrası belli olacaktır diye düşünüyorum."

"Ailesinden ayrı futbolcularımız var. Onların akılları illa ki ailelerinde kalır. Hepsi evlerinde. Psikolojik olarak çok etkilendiklerini düşünmüyorum, dünyanın her yerinde corona virüs var."