Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak. Şu anda siyah-beyazlı takımda belirti gösteren futbolcu veya teknik kadrodan bir isim yok.

Tedbir amaçlı olarak bu testin yapılacağı belirtildi. Teknik heyet, futbolcular ve başkan ile bazı yöneticilere de test yapılacağı öğrenildi.