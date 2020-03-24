Son dakika | Beşiktaş'ta tedbir amaçlı corona virüs testi...

Beşiktaş, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak.

24 Mart 2020, Salı 12:35 Son Güncelleme:
- A +
Son dakika | Beşiktaş'ta tedbir amaçlı corona virüs testi...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 15 Mart'ta derbide sarı-kırmızılı takımla karşılaşan Beşiktaş'tan hamle...

Siyah-beyazlı kulüp, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde saat 13.00'te futbolculara ve teknik heyete corona virüs testi yapacak. Şu anda siyah-beyazlı takımda belirti gösteren futbolcu veya teknik kadrodan bir isim yok. 

Tedbir amaçlı olarak bu testin yapılacağı belirtildi. Teknik heyet, futbolcular ve başkan ile bazı yöneticilere de test yapılacağı öğrenildi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...