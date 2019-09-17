Son dakika haberi: Beşiktaş'a Enzo Roco'dan kötü haber geldi. Şilili defans oyuncusu, sağ adalesinden sakatlandı. Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören Vida'nın ardından Enzo Roco da, pazartesi günü oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde forma giyemeyebilir. Başakşehir maçında Victor Ruiz'in yanında stoper olarak Necip Uysal'ın forma giymesi bekleniyor.

Beşiktaş'tan Roco ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Enzo Roco’nun sağ kasık bölgesinde ağrı şikayeti üzerine yapılan muayenesi ve gerçekleştirilen MR tetkiki sonucunda kasık adalesinde (Adductor Longus) grade 1 zorlanma tanısı ile tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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