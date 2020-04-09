Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi. Siyah Beyazlı ekipte yönetim olağanüstü toplantı kararı aldı. Corona virüse yönelik salgında dezenfeksiyon çalışmaları yapılan Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan toplantıda önemli konuların altı çiziliyor.

Toplantıda gelecek sezonun transfer çalışmaları, gelecek ve gidecek oyuncuların durumu ile mali tablonun değerlendirme altına alındığı gelen haberler arasında. En önemli konunun ise Fikret Orman döneminde yöneticilik yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sosyal medya hesabından mevcut idareyi hedef alan açıklamaları olduğu öğrenildi.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu ne demişti?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Yöneticilik yaptığı dönemde, yaptığı ve yapacağı ekstra harcamalara karşılık Futbol Direktörü Ali Naibi’ye ekstra fazla prim yatırtıp kendisinden bu primi elden nakten alan yöneticimiz, dönemin İkinci Başkanı, şimdinin #güçlübaşkanı sayın Ahmet Nur Çebi’dir” iddiasında bulunmuştu.

Mahmutyazıcıoğlu’nun bu konudaki paylaşımlarına devam etmesi sonrasında yöneticiler, Başkan Ahmet Nur Çebi’yle görüşüp aynı şekilde karşılık vermesini beklediklerini dile getirmişlerdi.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL