Son dakika haberi... Dün akşam geriye düştüğü maçta Göztepe'yi mağlup eden Beşiktaş'ta moraller yerinde. Geçen sezon Ocak ayında Abdullah Avcı'nın yerine Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine gelen Sergen Yalçın'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi uzatılıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SERGEN YALÇIN'IN DAHA ÖNCE YAPTIĞI SÖZLEŞME YENİLEME AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana kısıtlı imkanlara rağmen başarılı bir grafik sergileyen ve takıma ivme kazandıran Yalçın, sezonun ilk devresini lider kapatmayı başardı. Deneyimli teknik adama daha önce Konyaspor ve Gaziantep yenilgileri sonrası "Sözleşmeni yenileyeyim" teklifi yapan yönetim, "Önce takımı toparlayalım, önümüzü görelim sözleşme kolay" yanıtı almıştı. (Sabah)