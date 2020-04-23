Loris Karius ile FIFA’lık olan Beşiktaş, hem Alman kaleciye hem de menajerine taviz vermeme konusunda geri adım atmıyor.

Milliyet'in haberine göre; serbest kalmak için FIFA’ya başvuran Karius alacağı olan 1 milyon euronun beş eşit taksitle ödenmesi teklifini kabul etmezken Nisan ve Mayıs aylarının maaşlarını da istemişti. Siyah-beyazlı yönetim, uzlaşmaz bir tavır sergileyen Alman kaleci ve menajerine çok sert tepki gösterdi.

Karius Liverpool'un sorunu

Alman file bekçisine kapıyı gösteren yöneticilerin, “Karius artık bizim değil, Liverpool’un sorunu” yorumunu yaptıkları öğrenildi. Beşiktaş tarafından parası ödenmeyeceği için bir hafta sonra resmen serbest kalacak olan Karius’un önümüzdeki dönemde Liverpool ile antrenmanlara katılması bekleniyor.

"Ersin yada Utku'ya şans veririm"

Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın ise bu durumun çok büyük bir sorun olmadığını, eğer oynanırsa kalan haftalarda yola Utku ve Ersin ile devam edeceğini yönetime söylediği bildirildi.

Yalçın’ın, Karius ile yaşanan krizin yönetim tarafından kendisine anlatılmasından sonra, “Maddi şartlar ortada. Size mali anlamda sıkıntı yaratıyor ve kulüp zor durumda kalıyorsa ben kalan haftalarda Utku ve Ersin’e şans veririm. Yönetimin kararı önemli. Hiç sorun değil. Bizim için öncelikle kulüp menfaatleri önemli” ifadelerini kullandığı aktarıldı.















