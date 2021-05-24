Beşiktaş’ı hem Süper Lig’de hem Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı yakalayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme konusunda henüz yönetimle görüşmediğini söyledi.

2.5 milyon Euro açıklaması...

Son derece zorlu geçen sezonun ardından arkadaşlarıyla birlikte Çeşme’ye tatile gittiğini ve bir müddet dinlenmek istediğini söyleyen Yalçın, yönetimden yeni mukavele için 2,5 milyon Euro talep ettiği iddiasının hatırlatılması üzerine, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben tatildeyim. Kimseyle ne para ne de sözleşme konuştum” dedi. Siyah beyazlı yönetimin, cuma günü Sergen Yalçın’la masaya oturması bekleniyor. (Hürriyet)