Son Dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan 2.5 milyon Euro açıklaması
Beşiktaş'la Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda zafere ulaşan Sergen Yalçın, yeni mukavele konusunda henüz bir görüşme gerçekleşmediğini belirtti. Yıllık 2.5 milyon Euro istediği iddia edilen Yalçın, “Sezon bitince tatile çıktım. Kimseyle ne sözleşme ne de para konusunu konuştum.” dedi.
Beşiktaş’ı hem Süper Lig’de hem Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyonluğa taşıyarak tarihi bir başarı yakalayan teknik direktör Sergen Yalçın, yeni sözleşme konusunda henüz yönetimle görüşmediğini söyledi.
2.5 milyon Euro açıklaması...
Son derece zorlu geçen sezonun ardından arkadaşlarıyla birlikte Çeşme’ye tatile gittiğini ve bir müddet dinlenmek istediğini söyleyen Yalçın, yönetimden yeni mukavele için 2,5 milyon Euro talep ettiği iddiasının hatırlatılması üzerine, “Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben tatildeyim. Kimseyle ne para ne de sözleşme konuştum” dedi. Siyah beyazlı yönetimin, cuma günü Sergen Yalçın’la masaya oturması bekleniyor. (Hürriyet)