Aşırı sevincin takımın motivasyonunu olumsuz etkilemesinden çekinen siyah-beyazlı teknik adam, “Evet önemli bir rakibe karşı oynadık ama sadece bir maç kazandık. Önümüzde bizi daha zor karşılaşmalar bekliyor. Galibiyeti kutlayalım ama ayaklarımız yere sağlam basmalı” dedi

Süper Lig’in ilk yarısında Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin ardından Galatasaray’ı da mağlup ederek takdir edilecek bir başarıya imza atan lider Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, derbiden sonra büyük mutluluk yaşayan oyuncularını soyunma odasında hem kutladı hem de uyardı.

Takımdaki pozitif havanın dağılmaması için yere sağlam basmak zorunda olduklarının altını çizen Yalçın’ın “Evet önemli bir rakibe karşı oynadık ama sadece bir maç kazandık. Daha biten bir şey yok. Önümüzde bizi daha zor maçlar bekliyor” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Golcü talebi sürüyor

Milliyet'in haberine göre; Aşırı sevincin, takımın motivasyonunu olumsuz etkilemesinden çekinen siyah-beyazlı hoca, oyuncularından kesinlikle rehavete kapılmalarını istedi.

Yoğun bir maç trafiği içinde olduklarını belirten Sergen Yalçın’ın, “Sezon başından beri çok büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Çok zor günlerimiz oldu ama hepsi arkada kalmış değil. Lig sonuna kadar çok zor maçlar oynamaya devam edeceğiz. Hatta ligde artık kolay maç yok diyebiliriz. Ben, Beşiktaş’ın hocası olarak hepinizden çok memnunum. Çok iyi işlere imza atıyorsunuz. Bu takımda herkese forma vermeye çalışıyorum. Hazır olan formayı giyecektir. Üç günde bir maç oynadığımız dönemlerde hepinize ihtiyacım var. Derbi galibiyetini kutlamak elbette hakkınız ancak ayaklarımız yere sağlam basmalı” diye konuştuğu vurgulandı.

Bu arada Sergen Yalçın’ın, siyah-beyazlı yönetimle transfer konusunda bir görüşme yaptığı ve maddi imkanların elvermesi halinde oyuncu alınmasını istediği öğrenildi.

Şu an için takımdan çok memnun olduğunu aktaran deneyimli hocanın, yoğun maç trafiğinde sayısal eksiklik yaşanmaması adına golcü transferinin önemli olduğunu söylediği belirlendi.