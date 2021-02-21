Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine geçen yıl Ocak ayında getirilen Sergen Yalçın, kısa sürede başarıyı yakalamıştı. Takımı Süper Lig’de 7. sırada alan Yalçın, geçen sezon ekibini 3’üncü yapmıştı. Etkili görüntüsü bu döneme de yansıyan 48 yaşındaki çalıştırıcı, Kara Kartal’ı ligin ilk yarısının lideri yapmış ve son 1 yılda topladığı puanlarla da en başarılı hoca olmuştu. Tüm bunlar yaşanırken tecrübeli ismin sezon sonunda bitecek olan kontratının hâlâ uzatılmamış olması tartışma yaratmıştı.

Konuyla ilgili olarak Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, “Hocamızdan memnunuz. Ne zaman isterse sözleşmesini uzatırız” açıklamasına Sergen Yalçın, “Başkanımızın her röportajında hocamız ne kadar isterse kalabilir cümlesi beni rahatsız ediyor açıkçası. Kontratlar böyle yapılmıyor” demişti. Bu konuyla ilgili olarak tansiyonun artması sonrasında yeni sözleşme için düğmeye basıldı.

Yoğun programdan dolayı ertelenmişti

Normal şartlarda geçen hafta içerisinde yapılması beklenen zirve, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin yoğun görüşme programından dolayı ertelenmişti. Son alınan bilgiye göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın, yarın yeni sözleşme konusuyla ilgili olarak masaya oturacak.

Yıllık 7 milyon TL alan Yalçın’a, 2 artı bir yıllık kontrat ve 8 ile 10 milyon TL arasında değişen bir maaş önerilecek. Her fırsatta yaptığı açıklamada efsane isimleri arasında yer aldığı Beşiktaş’taki görevine devam etme konusunda istekli olduğunu dile getiren Sergen Yalçın’ın, bu öneriyi kabul etmesi bekleniyor.

Motivasyonu sadece kupaya olacak

Yönetim, Sergen Yalçın’ın sözleşmesini uzatarak tecrübeli teknik adamın sadece Süper Lig’deki şampiyonluk yarışına odaklanmasını sağlamayı hedefliyor. Siyah-Beyazlılar, başarılı hocayı bu konuda daha da motive etmek için sözleşmesine şampiyonluk bonusu da ekleyecek.

Süper Lig’de daha önce çalıştırdığı takımlarda şampiyonluğu bulunmayan Sergen hoca ise güzel oyun ve etkili futbolla kupayı sonuna kadar kovalamayı hedefliyor.

Süleyman Hatısaru / FANATİK ÖZEL