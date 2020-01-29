Son dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku!

Son dakika haberi...Beşiktaş'ta harcama limiti yüzünden resmi olarak açıklanamayan Sergen Yalçın, sabah antrenmanına çıkamayacak.

29 Ocak 2020, Çarşamba 08:43 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor.

Harcama limiti içinde hoca da olduğu için henüz bu sorunu çözemeyen Beşiktaş, Sergen'i de resmen açıklamayamadı.

Abdullah Avcı’nın 3 yıllık alacaklarında ısrarcı olması, Sergen ve ekibine de ödenek verilmesi bütçe aşımını doğuruyor.

Oğuzhan’ın kiralık gönderilip bütçe açığı yaratılma çabası henüz sorunu gidermedi.

Bu durum aşılmaya çalışılıyor.

Sergen bu yüzden 11:30’daki idmana çıkamayacak.

Sorun çözüldüğü an, imza töreni düzenlenip takımın başına geçecek.

Orhan Yıldırım

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