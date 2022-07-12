Beşiktaş , Serdar Saatçı'nın Viktoria Plzen ile oynanan hazırlık maçında oyundan alındıktan sonraki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Genç savunmacı, yarından itibaren antrenmanlarına Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takımdan ayrı olarak devam edecek.

Neler yaşandı?

Viktoria Plzen maçının 72. dakikasında oyuna giren Serdar Saatçı, 83. dakikada kenara alınması sonrası teknik direktör Valerien Ismael'e tepki göstermiş ve yedek kulübesi yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutmuştu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları ikinci etabı için Avusturya’da devam eden kamp programımız kapsamında, Viktoria Plzen ile bugün oynadığımız hazırlık maçında, oyun içinde ve oyundan alındıktan sonra göstermiş olduğu tavır ve davranışları nedeniyle Serdar Saatçı kadro dışı bırakılmıştır. Serdar Saatçı yarından (13 Temmuz) itibaren Ümraniye Nevzat Demir Tesislerimizde takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam edecektir."



