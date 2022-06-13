Genç kaleciyi iki sezondur izleyen Torino ise menajerler aracılığı ile nabız yokluyor. Beşiktaş , milli eldiveni belirlediği rakama satması halinde Rıdvan ve Ersin'den kulübün kasasına 250 milyon TL'ye yakın bir para girmiş olacak.

Serdar Saatçı'nın da satılması gündemde. 19 yaşındaki stoperin de ayrılığı halinde bu rakam daha da artacak. (Sabah)