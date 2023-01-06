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Son dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-Beyazlı takımda sakatlanan Brezilyalı orta saha Josef De Souza sakatlığı nedeniyle maçın kadrosundan çıkarıldı.

06 Ocak 2023, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ta sakatlık şoku

Son dakika haberi! Beşiktaş 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım 18. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi yapılan son idmanda sakatlandı.

Josef de Souza'nın Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım


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