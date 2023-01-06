Son dakika haberi! Beşiktaş 'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Siyah-beyazlı takım 18. hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Bu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın yıldız ismi Josef de Souza'dan kötü haber geldi. Brezilyalı futbolcu karşılaşma öncesi yapılan son idmanda sakatlandı.

Josef de Souza'nın Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım



