24. haftayı Alanyaspor galibiyetiyle kapatan Beşiktaş, 25. haftada oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına kaldığı yerden devam ediyor.

Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Gökhan Gönül ve Boateng katılmadı.

Gökhan'ın sağ üst arka adalesinde ağrı olduğu için idmanda yer almadığı belirtilirken, cuma günü oynanacak Ankaragücü maçında forma giymesinin de beklenmediği öğrenildi.

Boateng'in ise bu karşılaşmada yer alacağı edinilen bilgiler arasında...