Beşiktaş’ın bugün yapılan antrenmanında Domagoj Vida şoku yaşandı.

İdmanda sakatlık yaşayan Hırvat futbolcu sakatlandı ve hastaneye kaldırıldı. Çekilecek MR sonrasında yıldız oyuncunun durumu belli olacak...

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Atiba ve Roco sakatlıkları nedeniyle idmanlara çıkamıyor. (Skorer)

Beşiktaş'tan açıklama

Siyah Beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sivasspor ile oynanan maç esnasında ayak bilek arka kısmında ağrısı oluşan ancak oyuna devam eden sporcumuz Domagoj Vida ağrı şikayetinin devam etmesi üzerine tedbir amaçlı antrenmana çıkarılmadı. Sporcumuzun kontrol amaçlı MR'ı çekilecek. Durum MR sonucuna göre netlik kazanacak."