Beşiktaş'ın Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluklarını aldığı sezonda takıma büyük katkı sağlayan Fransız sağ bek Valentin Rosier, Fenerbahçe'ye transferi hakkında çıkan iddialara net bir cevap verdi. Rosier, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'de Beşiktaş dışında bir takımın formasını giymek istemediğini belirtmiş oldu.

Fenerbahçe iddialarına ilişkin bir tweet atan Rosier, "Kartallar kartallarla uçar" ifadelerini kullandı. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesi sona erse de kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye sıcak baktığını aktaran Rosier'nin bonservisi Sporting'de bulunuyor ve son günlerde ismi Fenerbahçe ile anılıyordu.

Bu sezon Beşiktaş forması altında toplam 37 maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu; 3 gol, 6 asistlik de hücum katkısı sağlamıştı.







