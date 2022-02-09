Beşiktaş 'ta Valentin Rosier, sağ uyluk iç ve arka adalesinde ağrı hissettiği için tedbir amacıyla Göztepe maçı kadrosundan çıkarıldı. Göztepe maçında sağ bekte Kerem Kalafat'ın oynaması bekleniyor.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;
Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır.
Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.
Beşiktaş'ın Göztepe maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ersin Destanoğlu, Emre BilginRıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Umut Meraş, Alex Teixeira