Beşiktaş , Süper Lig 'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın henüz başında Beşiktaş'ta Romain Saiss şoku yaşandı.





Siyah-Beyazlılar'da sağ arka adalesinde sıkıntı yaşayan Romain Saiss, oyuna devam edemedi ve 13. dakikada yerini Emrecan Uzunhan'a bıraktı.

Tüm maçlarda 90 dakika oynamıştı

Beşiktaş'ta sezonun en kritik isimlerinden biri şüphesiz ki Romain Saiss... Faslı stoper, bu sezon Beşiktaş'ın çıktığı 9 Süper Lig maçına da ilk 11'de başladı. Giresunspor karşısında sakatlığı nedeniyle 13. dakikada oyundan çıkmak durumunda kalan Saiss, öncesindeki 8 maçın tamamında sahada yer alarak 720 dakika forma giymişti.

Emrecan'dan gole katkı

Beşiktaş'ta Romain Saiss'in sakatlığı nedeniyle 13. dakikada oyuna dahil olan Emrecan Uzunhan, takımının 34. dakikada Tayyip Talha Sanuç ile bulduğu gole katkı sağladı. Yapılan ortada Emrecan, topu kafayla indirirken sonrasında Tayyip Talha'nın röveşatası ağlara gitti.

Emrecan, ligde Beşiktaş'ın Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Saiss'in yanında ilk 11'de başlamış fakat 37. dakikada çift sarı karttan kırmızı ile oyun dışında kalmıştı.