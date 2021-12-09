Beşiktaş teknik direktör Sergen Yalçın'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Yapılan açıklamada "Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." ifadeler kullanıldı.

49 yaşındaki teknik adamla yolların ayrılmasının ardından Siyah Beyazlı yönetim rotayı hoca arayışına çevirdi. Akıllara gelen ilk isim ise Rıza Çalımbay oldu. Sivasspor 'da gösterdiği başarılı grafik ile akıllarda yer edinen Çalımbay'ın sözleşmesinde yer alan 'Beşiktaş isterse, bedelsiz ayrılır' maddesi dikkat çekiyor.

Gelen bilgilere göre Beşiktaş tecrübeli teknik adamla bir araya gelerek şartları konuşacaklar.

Orhan Yıldırım







