Beşiktaş’ta bir devir sona ermek üzere... Siyah beyazlı formayı iki ayrı dönemde toplamda 6 sezon giyen Ricardo Quaresma ile yollar ayrılıyor. Takımdan gönderilecek ve kalacak futbolcuların belirlendiği toplantıda Quaresma’nın durumunu da görüşen yöneticiler ve teknik direktör Abdullah Avcı, ayrılık kararı aldı. Q7’nin geçen sezonki istatistikleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda olumsuz görüş bildiren Avcı, artık 35 yaşına gelen Portekizli futbolcunun yerine daha genç ve takım oyununa uygun bir ismin alınmasını istedi. Yönetim de aynı doğrultuda karar verdi.

Kalırsa 1.75 milyon Euro alacak

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Quaresma’nın menajerini İstanbul’a çağıran Beşiktaş yönetimi öncelikle ‘oyuncuna kulüp bul’ diyecek. Karşı taraf, “Alacaklarımızı ödeyin ve bonservisi bedelsiz verin” derse bu kez, küçük bir tazminat karşılığında sözleşmenin feshedilmesi teklif edilecek. Quaresma gelecek sezon da kalması durumunda 1 milyon 750 bin Euro ücret ve oynadığı maçlarda her puan için 4 bin Euro alacak.

(Hürriyet)



