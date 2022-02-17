Beşiktaş Kulübü, Miralem Pjanic'in alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Rıdvan, Rosier ve Larin’e Pjanic de eklendi. Ayrıca Batshuayi de cezası nedeniyle Altay maçında forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig ’deki Altay maçı hazırlıkları kapsamında bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenman sırasında alt baldır arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle çalışmayı tamamlayamayan futbolcumuz Miralem Pjanic, MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Miralem Pjanic’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



