Beşiktaş 'ın sezon başında İspanya'nın Barcelona takımından büyük umutlarla 1 yıllığına kiraladığı ancak beklediği katkıyı alamadığı Miralem Pjanic, ligde bitime 1 maç kala ayrılık için kolları resmen sıvadı. İstanbul'dan kısa süre içinde ayrılması beklenen Boşnak yıldız bavullarını toplamaya başladı.

Beşiktaş'a gelişi Avrupa'da olay olan Miralem Pjanic, İstanbul'a ve Siyah-Beyazlılar'a sessiz sedasız veda etmeye hazırlanıyor... Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan büyük umutlarla kiraladığı ancak sakatlık, hastalık ve formsuzluk sebebiyle bir türlü beklediği katkıyı alamadığı Pjanic, İspanyol kulübüne geri dönüş için kolları sıvadı.

Beşiktaş'ın son olarak oynadığı Göztepe karşılaşmasında da üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle kadroya yer almayan Miralem Pjanic'in Siyah-Beyazlılar'ın ligin son haftasında Konyaspor ile sahasında oynayacağı mücadelede kadroda yer almamasının beklendiği öğrenildi.

Beşiktaş forması ile son maçına 25 Nisan'da Kasımpaşa karşısında çıkan 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun da bitime 1 maç kala İstanbul'dan ayrılmak üzere hazırlıklarına start verdiği ve bavullarını toplamaya başladığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ın yoluna devam etmeyi düşünmediği, bonservisinin bulunduğu Barcelona'da da gelecek sezon planları arasında yer almayan Pjanic'in bazı İtalyan kulüpleri ile transfer görüşmeleri yaptığı biliniyor.

Miralem Pjanic'in şu an için en ciddi talibi ise Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği İtalyan devi Inter olarak gösteriliyor.

Beşiktaş'tan 1 yıl için 2.5 milyon Euro yıllık ücret kazanan Boşnak yıldız, Siyah-Beyazlı forma ile şu ana kadar tüm kulvarlarda 26 maça çıtı. Bunların 21'inde ilk 11'de sahada aldı. Pjanic, Beşiktaş forması ile gol atamazken, 4 asist yaptı. Beklentilerin bir hayli altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. (TAkvim)