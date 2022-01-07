Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Önder Karaveli ve ve 3 futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında olamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 gün karantinada kalacak olan Önder Karaveli, Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayacak.

Beşiktaş'ta daha önce Ghezzal, Serdar, Necip, Oğuzhan, Salih, Can ve Güven'in kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı, Mehmet Topal ise semptom göstermişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.