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Son dakika | Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı

Son dakika Beşiktaş haberi... Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli'nin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Önder Karaveli, Çaykur Rizespor karşılaşmasında takımının başında olamayacak.

07 Ocak 2022, Cuma 00:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | Beşiktaş'ta Önder Karaveli ve 3 futbolcu daha Kovid-19'a yakalandı

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli ve 3 futbolcunun daha koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Önder Karaveli ve ve 3 futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında olamayacak.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin koronavirüs testi pozitif çıktı. 7 gün karantinada kalacak olan Önder Karaveli, Çaykur Rizespor maçında takımın başında olamayacak.

Beşiktaş'ta daha önce Ghezzal, Serdar, Necip, Oğuzhan, Salih, Can ve Güven'in kovid-19 testleri pozitif çıkmıştı, Mehmet Topal ise semptom göstermişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Futbol A Takımımızın teknik ve idari heyeti ile sporcularına, Katar’da oynadığımız Turkcell Süper Kupa maçının ardından Covid-19 PCR testi uygulanmıştır.

Yapılan testler neticesinde Teknik Sorumlumuz Önder Karaveli ile 3 sporcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan Karaveli ile sporcularımızın; takip, izolasyon ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.

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