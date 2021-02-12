Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Süper Lig'de 25. hafta maçında Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak Siyah-Beyazlılarda Montero'dan kötü haber geldi.
Konyaspor maçında sakatlandı
Konyaspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanan İspanyol savunma oyuncusu Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyemeyecek. Montero Konyaspor maçının 25. dakikasında sakatlanmış ve yerini Welinton'a bırakmıştı.
Beşiktaş savunmada sıkıntılı!
Siyah-Beyazlı takımda Montero dışında savunmada görev yapan Vida ve N'Sakala'da bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İki oyuncu kart cezası nedeniyle kardoda yer alamayacak.
Orhan Yıldırım