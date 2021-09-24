Domagoj Vida, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Welinton, Alex Teixeira ve Michy Batshuayi'yi sakatlıkları, Valentin Rosier'i kırmızı kart cezası, Francisco Montero'yu ise solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçında kullanamayan Beşiktaş 'a iki kötü haber daha...

11 eksikle Altay maçına çıkan Kara Kartal'da Miralem Pjanic de sakatlandı. 30. dakikada yaşadığı adale sakatlığı nedeniyle kendisini yere bırakan Boşnak yıldıza sağlık ekibi hemen müdahale etti.

Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine, 32. dakikada yerini Güven Yalçın dahil oldu.

Pjanic'in ardından Oğuzhan

Revire dönen Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup da sakatlandı. 29. yaşındaki orta saha, Pjanic'te olduğu gibi adalesinde sorun yaşandı ve sağlık görevlileriyle birlikte kenara geldi, Can Bozdoğan, 76. dakikada oyuna dahil oldu.

Miralem Pjanic ve Oğuzhan Özyakup'un sahalardan ne kadar uzak kalacağı çekilecek MR'ın ardından belli olacak.



