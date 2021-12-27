Son dakika! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Konyaspor maçında sakatlandı
Son dakika haberi... Beşiktaş'ın Boşnak yıldızı Miralem Pjanic, Konyaspor maçının 81. dakikasında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı.
Beşiktaş 'ın tecrübeli orta sahası Miralem Pjanic, Konyaspor maçını tamamlayamadı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan maçın 81. dakikasında omzundan sakatlanan Boşnak yıldız, oyuna devam edemedi.
31 yaşındaki oyuncu, kenara gelirken yerini Atiba Hutchinson'a bıraktı. Büyük umutlarla geldiği Beşiktaş'ta yaşadığı şanssız sakatlıklar nedeniyle birçok maç kaçıran Pjanic'in durumu çekilecek MR'ın ardından belli olacak.