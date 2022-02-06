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Son dakika! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. 0-0'lık sonuçla biten mücadelenin 90+7. dakikasında Siyah-Beyazlı ekipten Miralem Pjanic, ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

06 Şubat 2022, Pazar 21:11 Son Güncelleme:
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Son dakika! Beşiktaş'ta Miralem Pjanic kırmızı kart gördü

Süper Lig 'in 24. haftasında Beşiktaş , Antalyaspor'u konuk etti. 0-0'lık sonuçla biten mücadelenin 90+7. dakikasında Siyah-Beyazlı ekipten Miralem Pjanic, ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 90+6. dakikasında sarı kart gören Miralem Pjanic, 90+7. dakikada maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e yaptığı üst üste itirazlar sonucu ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

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