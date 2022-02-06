Süper Lig 'in 24. haftasında Beşiktaş , Antalyaspor'u konuk etti. 0-0'lık sonuçla biten mücadelenin 90+7. dakikasında Siyah-Beyazlı ekipten Miralem Pjanic, ikinci sarı kartı görerek, kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

Mücadelenin 90+6. dakikasında sarı kart gören Miralem Pjanic, 90+7. dakikada maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e yaptığı üst üste itirazlar sonucu ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

İlgili Haberler Göztepe'den Altay maçında koreografi şov



