Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Mehmet Ekici, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile telefonda görüştü. Başkan Orman'ın yıldız oyuncunun transferi ile bizzat ilgilenme kararı aldığı ifade edildi.

Orman'ın, "Seni takımımızda görmek isteriz. Abdullah hoca (Avcı) da yepyeni ve dinamik bir takım kuruyor. Bu dinamik kadroda kendine yer bulacağını düşünüyoruz. Kulübünle tüm bağlarını kopardıktan sonra, detayları konuşalım" dediği öğrenildi.

Mehmet Ekici'nin, Orman'ın tavrından memnuniyet duyduğu ve bugün Fenerbahçe ile sözleşmesini resmen feshetmeyi planladığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe köprüleri attı

Bilindiği üzere Fenerbahçe dün akşam saatlerinde Mehmet Ekici ile yollarını ayırma kararı almış ve yıldız futbolcuya "Kendine kulüp bul" mesajı vermişti.

Trabzonspor'dan sorunlu bir şekilde ayrıldıktan sonra Fenerbahçe'ye transfer olan Ekici, 36 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti.

Süleyman Hatısaru / fanatik.com.tr özel

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