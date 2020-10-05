Süper Lig'de üst üste gelen mağlubiyetler sonrasında transfere ağırlık veren Beşiktaş yönetimi teknik direktör Sergen Yalçın'ın doğrultusunda forvete bir transfer daha yapmak isteyen Beşiktaş'ta gündeme bomba gibi bir isim geldi.

Transfer döneminin popüler isimlerinden biri haline gelen Mario Manduzkic için Siyah Beyazlı yönetimin ısrarcı olduğu sözleşmesine dair son detayların konuşulduğu öğrenildi.

Ancak sözleşme detaylarında uyuşamayan taraflar masadan kalktı ve Beşiktaş transferden vazgeçti.









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