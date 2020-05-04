Siyah-Beyazlılar’a geldiği günden bu yana performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Loris Karius ile yollar kesin olarak ayrıldı. Alman kaleci ile alacakları nedeniyle FIFA’lık olan Beşiktaş , tecrübeli eldivene resti çekti. Küçük gruplar halinde bireysel çalışmaların başlaması sonrasında 26 yaşındaki file bekçisini idmana davet etmeyen Kara Kartal, 15-18 Mayıs’ta tüm takımı toplayacak. Ancak bu zaman için de Karis’un çağrılmadığı öğrenildi.









Bu gelişmeler devam ederken Karius cephesinden flaş bir hamle geldi. Bild'in haberine göre; Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın’ın ‘gelecek sezon bizimle olmayacak’ dediği kaleci Loris Karius, Siyah-Beyazlılarla olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Alman kaleci Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Premier Lig temsilcisi Liverpool'dan kiralanan Karius'un, İngiliz temsilcisine geri dönmesi bekleniyor. Loris Karius'la Beşiktaş arasındaki bundan sonraki süreç FIFA nezdinde işleyecek ve oyuncuya ne kadar para ödeneceğine FIFA karar verecek.

Karius'un bu ayrılığı sonrası, Beşiktaş sezonun gerisinde Ersin Destanoğlu ve Utku Yuvakuran ile yola devam etmek kararı aldı.

Karius da resmen açıkladı

26 yaşındaki file bekçisi de sözleşmesini feshettiğini resmen açıkladı. Karius, açıklamasında, "Böyle bir şeyi yapmak utanç verici ama böyle bir şey yapmamak ve durumu sorunsuz bir şekilde çözmek için her şeyi denedim ancak sonun böyle olması yazık oldu" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'a veda etti

Karius, "Bu kulüpte oynamak benim için büyük keyifti. Beşiktaş, bu kadar tutkulu taraftarın desteğine sahip olduğu için gurur duyabilir. Beni iyi zamanda da, kötü zamanda da desteklediniz. Sizi en iyi şekilde hatırlayacağım." ifadelerini kullanarak Beşiktaş'a veda etti.

Beşiktaş yönetimine tepki!

Ayrılık açıklamasında Siyah Beyazlı yönetime de tepki gösteren Karius, "Aylar boyunca sıkıntılarımı tekrar tekrar tahtaya anlatır gibi anlattığım için çok sabırlıydım. Geçen yıl da aynı şeyler oldu. Maalesef bu sorunu çözmeye çalışmadılar, hatta ödeme kesintisi yaparak yardım önerimi bile reddettiler." ifadelerini kullandı.