Beşiktaş’tan ayrılmak istediği ileri sürülen Adem Ljajic’in iddiaların aksine kariyerini siyah-beyazlı forma altında sürdürmenin hesaplarını yaptığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre; Hakkında zaman zaman çıkan ayrılık haberlerinin ardından siyah-beyazlı takımda mutlu olduğunu yönetime ileten yetenekli futbolcunun, İstanbul’da uzun süre kalmak için bir ev satın aldığını ifade ettiği bildirildi. Futboldaki gelişmelerin neler getireceğinin elbette bilinemeyeceğini yakın çevresine aktaran Ljajic’in, önceliğinin yeni sezonda da Beşiktaş’ta oynamak olduğunu söylediği öğrenildi.

İndirime sıcak bakıyor!

Ljajic’in, kulübün indirim politikasına da sıcak baktığı aktarıldı. Yönetimle bu konuda henüz görüşme yapmayan 28 yaşındaki oyuncu, zorunlu karantina döneminin bitmesinin ardından yetkililerle masaya oturacak. Bonuslar hariç yıllık net 2 milyon 250 bin euro kazanan Ljajic’in yönetimin talebine göre belli miktarda bir indirime onay vereceği vurgulandı.

Öncelik Beşiktaş

Yaz transfer döneminde kendisi ve kulüp için cazip bir teklif gelmesi halinde bunun karşılıklı olarak konuşulabileceğini belirten deneyimli futbolcu önceliğinin Beşiktaş olacağını söyledi. Mohamed Elneny’den sonra takımda kalmak istediğini bildiren Ljajic için Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da olumlu görüş bildirdiği ifade edildi. Yalçın’ın, Ljajic ile Oğuzhan’ın orta alanda iyi bir ikili olabileceklerini dile getirdiği kaydedildi.