Beşiktaş formasıyla geçen sezon 45 maçta 23 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek tam 29 sayıya katkıda bulunan Cyle Larin, elde edilen çifte kupanın ana mimarlarından biri olmuştu. Sezon başında yapılan yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan tecrübeli oyuncunun yeni dönemdeki performansı ise beklentilerin çok altında kalmıştı. 26 maçta 7 gol ve 1 asistlik form ortaya koyarak geçen sezonki skorer görüntüsünün gerisinde kalan Larin, yeni kontrat için direttiği 2.5 milyon Euro’dan geri adım atma kararı aldı. Beşiktaş’ın yaptığı 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifi geri çeviren Larin’in, menaceri aracılığıyla bazı takımlarla görüştüğü ancak istediği maaşı teklif eden olmaması sebebiyle yönünü tekrar Beşiktaş’a çevirdiği belirtildi. Larin’in, 2.5 milyon Euro’dan 2 milyon Euro seviyesine inmeye olumlu baktığı ifade edildi.

Yönetim, artış yapmayacak

Cyle Larin’in bu sezonki performansından memnun olmayan ve lig bitiminde ayrılığa hazırlanan Beşiktaşlı idarecilerin ise bu geri dönüşün ardından konuyu değerlendirme kararı aldığı belirtildi. Yönetimin, 1 milyon 750 bin Euro’luk teklifi artırması beklenmiyor.

Orhan Yıldırım